Como Preparar Canudinho de Chocolate e Baunilha

Canudinho de Chocolate e Baunilha é uma receita fácil e simples de se fazer, é ideal para servir a família e os amigos. Veja o passo a passo.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: canudinho,chocolate,baunilha

Porção da receita: 9

Calorias: 642

Tempo de preparo: PT1H10M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT1H30M

Ingredientes da receita:

Ovos

Fermento biológico

Óleo

Chocolate em pó

Leite condensado

Creme de leite

Margarina

Açúcar de confeiteiro

Gemas

Leite

Maisena

Manteiga

Farinha de trigo

Essência de baunilha

Açúcar

Sal

Instruções de receita: Massa: Bata no liquidificador, o leite, o óleo, os ovos e o fermento esfarelado. Reserve. Coloque em uma tigela, a farinha, o açúcar e o sal. Acrescente aos poucos a mistura do liquidificador e mexa bem usando uma colher de pau. Polvilhe uma superfície lisa ou tábua com farinha de trigo, coloque a massa e trabalhe até desgrudar das mãos. Cubra com um pano e deixe descansar até a massa dobrar de volume. Abra de seguida a massa com um rolo e corte em tiras de 0,5cm de largura. Enrole cada tira em canudinhos de alumínio e deixe descansar por cerca de 20 minutos. Distribua em assadeiras levemente untadas com margarina e asse no forno pré-aquecido a 180º até dourar. Retire, deixe esfriar e desenforme. Recheio de Chocolate: Misture em uma panela, o leite condensado, o creme de leite, a margarina e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo e mexa sem parar até a mistura engrossar. Deixe esfriar. Recheie os canudos e polvilhe o açúcar de confeiteiro. Recheio de Baunilha: Numa pirex grande, junte o açúcar, a maisena, a farinha e o sal. Acrescente o leite, misture bem e leve ao microondas por cerca de 10 minutos, até engrossar. Mexa cinco vezes durante esses minutos. Coloque uma chávena da mistura numa tigela média. Bata as gemas ligeiramente e junte ao restante do creme na pirex. Mexa bem e leve ao microondas por cerca de 2 minutos. Adicione a manteiga e a baunilha, misture e cubra com papel aderente ao creme para que não forme película. Espere amornar. Assim que estiver frio, recheie os canudinhos e polvilhe açúcar de confeiteiro por cima. Bom apetite.