Como Preparar Caril de Camarão

Camarão é um dos mariscos preferidos da Vanessa, por isso resolvi trazer uma receita como um agrado para a mulher por detrás do Emprego Moz e colunista de moda aqui no site. O caril de camarão é típico de Moçambique, onde este marisco é um dos mais procurados e exportados. É uma receita 100% natural e bastante simples. Anote os ingredientes e prepara-se para fazer uma comprimias.

Tipo: Mariscos

Culinária: Moçambicana

Palavras-chave: caril,camarão

Rendimento da receita: 4

Calorias: 288

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Alho

Açafrão

Cominho

Leite de coco

Cebola

Camarão

Pimentão verde

Coentro

Piri-piri

Instruções da receita: Pile o alho e misture (moendo) com o cominho, o açafrão e o pimento. Pique a cebola e coloque na panela juntamente com o camarão e as as especiarias que misturamos no passo 1. Não se esqueça de adicionar o leite de coco em seguida e o coentro se quiser. Deixe cozer até engrossar. Conforme o prometido. Simples e delicioso!