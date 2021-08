Como Preparar Caril de Pescada

O termo pescada é a designação comum a diversos tipos de peixes teleósteos. Na receita de hoje trazemos Caril de Pescada, um prato simples de ser confeccionado.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: caril,pescada,peixe,mariscos

Porção da receita: 4

Calorias: 498

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT40M

Ingredientes da receita:

Tomate

Azeite

Leite de coco

Água

Caldo de legumes

Postas de pescada

Cardamomos verdes

Alho

Limas

Gengibre em pó

Caril

Coentros em pó

Sementes de mostarda

Coentros

Açafrão das índias

Malagueta

Sal

Instruções de receita: Tempere as postas de pescada com sal e sumo de uma lima. Reserve. Leve uma panela ao lume com o azeite, o gengibre, o açafrão, o coentro em pó, o caril, os cardamomos e as sementes de mostarda. Deixe cozinhar, mas continue mexendo. Junte os dentes de alho picados, a malagueta picada sem sementes, o tomate picado (sem pele e sem sementes) e a água ou o caldo de legumes. Deixe ferver, e mexe de vez em quando, até o tomate esteja bem cozido. Adicione as postas de pescada e o leite de coco. Rectifique o sal. Deixe cozinhar até o peixe esteja cozido. Regue o caril com um pouco de sumo de lima. Polvilhe com coentros frescos picados. Sirva as postas de pescada com arroz branco. Bom apetite.