Como Preparar Chacuti de Galinha

Aqui vai uma dica para o banquete da passagem de ano. Mais um prato herdado dos nossos irmãos indianos, com muitos apreciadores aqui na praça - vale a pena colocar na sua check-list e ir logo procurar pelos ingredientes, que não são os habituais. O chacuti é um prato da culinária indo-portuguesa de Goa, Damão e Diu, outrora pertencentes ao Estado Português da Índia. É frequentemente confeccionado com carne de frango, de cabrito ou de bovino, podendo também ser preparado com peixe. Por vezes, é também designado por xacuti.

Tipo: Carnes

Culinária: Portuguesa

Palavras-chave: chacuti,galinha

Rendimento da receita: 5

Calorias: 271

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT1H15M

Ingredientes da receita:

Frango

Leite de coco

Sementes de coentro

Açafrão

Cominho

Canela

Cardamomo

Noz-moscada

Cebolas

Alho

Banha

Azeite de oliva

Tamarindo

Sal

Piri-piri

Instruções da receita: Faça um refogado com a cebola, azeite e alho e junte todas as especiarias. Deixe refogar um pouco de modo a que o óleo e os aromas se misturem. Depois adicione o frango dividido em pedaços, tempere com sal e deixe refogar. Tape a panela, reduza o lume para o mínimo e deixe cozinhar até a carne ficar tenra. (Se necessário adicione um pouco de água). Quase no fim da cozedura junte o leite de coco. Sirva com arroz branco e... Bom apetite!