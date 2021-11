Como Preparar Creme de Morango

Creme de Morango é uma sobremesa deliciosa e simples de preparar. Ideal após um almoço em família. Confira o passo a passo.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: creme,morangos,doce

Porção da receita: 4

Calorias: 330

Tempo de preparo: PT1H

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT1H15M

Ingredientes da receita:

Leite

Amido de milho

Gema

Morangos

Gelatina de morango

Creme de leite

Leite condensado

Instruções de receita: Em uma panela coloque o leite, o amido de milho, a gema e o leite condensado, mexa bem até o amido ficar totalmente dissolvido. Leve ao fogo alto, quando começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 3 minutos apenas. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite e misture bem. Transfira para as taças de sobremesa. Prepare a gelatina de acordo com a embalagem e deixe esfriar. Coloque a gelatina por cima do creme, adicione os morangos e leve para geladeira até a gelatina firmar. Sirva em seguida. Saboreie a sobremesa.