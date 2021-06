Como Preparar Empadinhas de Frango

Empadinhas de Frango é uma receita composta por um recheio cremoso de frango que derrete na boca e uma massa super crocante. Veja o passo a passo.

Tipo: Recheados

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: empadinhas,frango

Porção da receita: 9

Calorias: 365

Tempo de preparo: PT25M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT45M

Ingredientes da receita:

Manteiga

Farinha de trigo

Água

Alho

Peito de frango

Lata de milho verde

Requeijão cremoso

Tomate

Cebola

Gema

Pó royal

Azeitonas verdes sem caroço

Pimenta

Sal

Salsinha

Colorau

Instruções de receita: Recheio: Faça um refogado com alho, cebola, colorau e os tomates, deixe murchar um pouco. De seguida junte o milho e o frango, e deixe refogar. Acrescente o sal e a pimenta. Apague o fogo e deixe reservado por 1 ou 2 minutos, coloque de seguida o requeijão e mexa para ficar bastante cremoso. Reserve e deixe esfriar completamente. Massa: No processador junte a manteiga, o sal e a farinha, e bata até virar uma farofa. Adicione água até a massa ficar lisa e maleável. Retire do aparelho e deixe descansar por uns 10 minutos na geladeira. Forre com as mãos as forminhas de empadas (não precisa untar) com a massa. Recheie e coloque uma azeitona, faça uma tampa de massa e feche as empadas. Pincele com gema e leve a assar por 20 minutos até ficarem coradas. Sirva quente. Bom apetite.