Como Preparar Enroladinho de Salsicha com Massa de Pastel

Enroladinho de Salsicha com Massa de Pastel é um salgado saboroso e simples de ser confeccionado. Veja o passo a passo da receita escolhida para hoje.

Tipo: Salgados

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: enroladinho,salsichas,massa de pastel,salgados

Porção da receita: 9

Calorias: 314

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Salsichas

Massa de pastel

Queijo prato

Óleo

Instruções de receita: Corte quadrados da massa de pastel do tamanho da salsicha. Coloque uma fatia de queijo prato no centro do quadrado da massa e em uma das pontas, coloque a salsicha e enrole. Retire o excesso de massa que sobrou nas pontas. Pincele os enroladinhos com óleo. Leve ao forno até dourar. Sirva quente. Bom apetite.