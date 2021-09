Adicione este esparguete do mar com kale e abóbora à sua lista de receitas prediletas, acredite vai adorar esta sugestão do Pingo Doce:

Ingredientes

miolo de camarão cozido Pingo Doce 200 g

amêndoas laminadas 30 g

cebola roxa 1

azeite 3 c. sopa

dentes de alho 3

abóbora limpa 300 g

sal 2 c. chá

pimenta moinho qb

couve kale 200 g

esparguete fresco 250 g

Preparação

Descongele o miolo de camarão.

Aloure as amêndoas laminadas numa frigideira larga antiaderente. Retire e reserve.

Descasque e corte a cebola em meias-luas finas.

Aqueça duas colheres de sopa de azeite na mesma frigideira, junte os dentes de alho esmagados e a cebola e deixe alourar.

Corte a abóbora em pequenos cubos, junte-os à cebola e salteie em lume médio cerca de 10 minutos, mexendo frequentemente.

Tempere com uma colher de chá de sal e um pouco de pimenta, adicione a couve e cozinhe mais 5 minutos, mexendo sempre.

Aqueça uma panela com água abundante temperada com o restante sal e quando ferver introduza a massa.

Coza cerca de 3 minutos, adicione o miolo de camarão e escorra.

Disponha no prato de servir, regue com o restante azeite e no centro coloque os legumes salteados.

Polvilhe com as amêndoas tostadas e sirva de imediato.