Como Preparar Filé de Tilápia Empanado

A Tilápia é um peixe de escamas, com corpo um pouco alto e comprimido. Na receita de hoje temos Filé de Tilápia Empanado. Veja o passo a passo.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: filé,tilápia,peixe,marisco

Porção da receita: 2

Calorias: 312

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT25M

Ingredientes da receita:

Farinha de rosca

Farinha de trigo

Leite

Ovos

Filé de tilápia

Sal

Pimenta-do-reino

Óleo

Instruções de receita: Use uma bacia para bater os ovos e o leite, e de seguida tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Coloque em um recipiente a farinha de trigo e noutro a farinha de rosca. Reserve-os. Tempere a tilápia com sal e pimenta-do-reino, corte em pedaços pequenos. Primeiramente passe as tilápias pela farinha de trigo, empanando os dois lados. Passe pela mistura de ovos e leite e passe na farinha de rosca, empanando dos dois lados. Leve a frigideira e frite em óleo bem quente por cerca de 3 minutos. Sirva em um prato de seguida. Bom apetite.