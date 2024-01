Como Preparar Fofos de Arroz

Fofos de Arroz? Sim é o nome que muitos chefs dão aos famosos bolinhos de arroz. A receita é bem simples e talvez só precise comprar camarão fresco, o pão e as folhas de louro, o resto está na sua cozinha. Eu não gosto do nome, mas... Senhoras e senhores, preparem o avental e as panelas, porque hoje é dia de ir a cozinha e preparar Fofos de Arroz.

Tipo: Petiscos

Culinária: Moçambicana

Palavras-chave: arroz,petiscos,salgados

Rendimento da receita: 8

Calorias: 351

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Arroz

Gemas

Cebola

Camarão

Salsa

Alho

Folha de louro

Pão ralado

Sal

Piri-piri

Instruções da receita: Cozinhe o arroz com água salgada. Quando estiver cozido, deixe esfriar e adicione as gemas, a salsa picada, o sal e a cebola picada. Misture todos os ingredientes muito bem. Cozinhe o camarão com o sal, o alho e a folha de louro (e o piri-piri). E vamos a segunda parte. Faça bolinhos com o arroz cozido e coloque um camarão no centro do bolinho. Banhe os bolinhos nas gemas e depois no pão ralado Frite os bolinhos. Sirva com uma salada qualquer :-D.