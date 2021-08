Como Preparar Frozen de Morango

Frozen de Morango é um drink refrescante para os dias quentes. Veja o passo a passo dessa receita excepcional.

Tipo: Bebidas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: frozen,morangos,drink,bebida,

Porção da receita: 1

Calorias: 294

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT05M

Tempo total: PT15M

Ingredientes da receita:

Vodka

Cubos de gelo

Morangos

Suco de limão siciliano

Açúcar

Instruções de receita: Congele uma caixa de morangos. Coloque os morangos no liquidificador, juntamente com o suco de limão, o açúcar a gosto e a vodka. Bata no liquidificador e adicione os cubos de gelo. Sirva em um copo. Enfeite o frozen com morangos.