Como Preparar Gin Fizz com Hortelã

Gin é uma bebida destilada à base de cereais. É geralmente conhecido por ser um aguardente aromático. Para hoje temos Gin Fizz com Hortelã. Confira.

Tipo: Bebidas

Cozinha: Britânica

Palavras-chave: gin,hortelã,drink,bebida

Porção da receita: 1

Calorias: 298

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT20M

Ingredientes da receita:

Gin

Suco de limão

Açúcar

Água com gás

Cubos de gelo

Folhas de hortelã

Gomos de limão

Instruções de receita: Leve a água com gás à geladeira cerca de 40 minutos. Misture em uma taça de vinho, o gin com o suco de limão e o açúcar. Encha o copo com cubos de gelo, complete com a água com gás. Junte algumas folhas de hortelã com dois gomo de limão e misture. Sirva e saboreie a bebida.