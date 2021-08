Como Preparar Gin Mule

O Gin Mule é uma bebida conhecida por ser um aguardente aromático. Acompanhe o passo a passo.

Tipo: Bebidas

Cozinha: Europeia

Palavras-chave: gin,bebida,drink,gin mule

Porção da receita: 2

Calorias: 112

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT20M

Ingredientes da receita:

Gin

Água

Açúcar mascavo

Canela em pau

Gengibre

Suco de limão

Água com gás

Folhas de hortelã

Rodelas de limão

Cubos de gelo

Instruções de receita: Coloque a água, o açúcar mascavo, a canela em pau e o gengibre em uma panela. Deixe que ferva até reduzir pela metade. Coe e deixe esfriar. De seguida, em uma caneca, misture o gin, o suco de limão e 50 ml do xarope feito na panela. Adicione o gelo batido e complete a caneca com a água com gás. Finalize colocando mais gelo. Decore com rodelas de limão e folhas de hortelã. Óptimo drink.