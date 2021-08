Gin Tônica foi criada anos atrás como remédio e com o passar dos anos a bebida se tornou popular e ingerida por muitos. Veja o passo a passo do Gin Tônica com Morangos.

Ingredientes

2 folhas de alecrim

1 medida de gin

1 pauzinho de canela

Água tônica

Licor de groselha

Morangos a gosto

Como Preparar Gin Tônica com Morangos

Em um copo adicione o gelo e o Gin. Espalhe as folhas de alecrim e acrescente de seguida a água tônica. Coloque um pouco de licor de groselha e acrescente os morangos inteiros. Finalize com o pauzinho de canela. Saboreie a bebida.