Lombo é um corte de carne das costas do gado bovino e do suíno. É uma carne rica em proteínas e em vitamina B1, com um índice menor de colesterol. O lombo assado com recheio de salsicha é um prato que iremos confeccionar.

Ingredientes

1 lombo de carne de vaca ou de porco q.b

1 copo de vinho branco

500g salsicha cortadas em rodelas

3 ovos cozidos picados

Salsa picada q.b

Caldo de carne

Sal e pimenta a gosto

Azeitonas picadas

Suco de 1 limão

Como preparar

Tempere o lombo com sal, pimenta, sumo de limão, vinho. Deixe marinar por 2 ou 3 horas. Depois de marinar o lombo, abra e por cima coloque as salsichas, os ovos e as azeitonas picadas. De seguida salpique a salsa, enrole o lombo, amarre com barbante para que o recheio não se solte e coloque em uma assadeira. Regue o lombo com caldo e cubra com papel alumínio. Asse no forno pré aquecido a 200°C, durante 1 hora. Sirva o lombo acompanhado de pão ou arroz refogado e batata frita. Tenha um óptimo apetite!