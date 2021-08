Como Preparar Lombo de Porco Assado

Lombo é um enchido típico de Portalegre, em Portugal. A receita escolhida para hoje é Lombo de Porco Assado. Veja o passo a passo.

Tipo: Carnes

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: lombo,porco,carne

Porção da receita: 8

Calorias: 773

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT40M

Tempo total: PT55M

Ingredientes da receita:

Alho

Folhas de louro

Suco de limão

Lombo de porco

Sal

Cebola

Água

Azeite

Instruções de receita: Faça vários furos na lombo de porco e reserve. Use liquidificador para bater os dentes de alho, as folhas de louro, o suco de limão, o sal, a cebola e o azeite. Jogue esse mistura no lombo reservado. Coloque em uma assadeira, cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido, a 200 ºC, por aproximadamente 30 minutos. Adicione a água aos poucos para criar um pouco de caldo. Retire o papel alumínio, vire o lombo e asse até dourar. Corte em fatias e sirva com o caldo da assadeira. Sirva quente. Bom apetite.