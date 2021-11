Como Preparar Lulas Crocantes

Lulas são mariscos que possuem uma casca externa dura, mas um corpo externo macio e uma casca interna. Veja o passo a passo das Lulas Crocantes.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: lulas,mariscos

Porção da receita: 5

Calorias: 890

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Lulas

Fubá

Farinha de trigo

Sal

Pimenta

Óleo

Maionese

Cebola

Limão

Alcaparras

Picles

Salsa

Mostarda

Instruções de receita: Coloque em um saquinho plástico a farinha de trigo, o fubá, o sal, a pimenta e balance para ficar bem misturado. Coloque as lulas no saquinho e balance novamente para que fiquem envolvidas na mistura. Tirar o excesso da farinha, coloque numa peneira. Frita as lulas em óleo quente. Assim que estiverem prontas, sirva em um prato. Para o molho tártaro, pique os picles e as alcaparras e junte com maionese, suco de limão, a cebola picada, salsa picada e a mostarda e misture tudo. Sirva com molho tártaro