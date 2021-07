Como Preparar Lulas Guisadas à Portuguesa

Lulas são mariscos que possuem uma casca externa dura, mas um corpo externo macio e uma casca interna. Na receita de hoje trazemos Lulas Guisadas à Portuguesa.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: lulas,mariscos

Porção da receita: 4

Calorias: 877

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT40M

Tempo total: PT1H

Ingredientes da receita:

Lulas

Polpa de tomate

Alho

Água

Arroz

Cerveja

Cebola

Pimento vermelho

Manteiga

Massa de pimentão

Folha de louro

Salsa Azeite

Pimenta

Sal



Instruções de receita: Prepare as lulas. Limpe-as e fatie em rodelas. Reserve Em uma frigideira larga coloque um fio de azeite, de seguida adiciona a cebola e o alho picado, e deixa refogar até a cebola ficar dourada. Junta a polpa de tomate, o pimento vermelho picado, a massa de pimentão, a folha de louro, o sal e a pimenta, deixa cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Adiciona as lulas e a cerveja, e deixa cozinhar em fogo médio até as lulas ficarem tenras e retifica de temperos. Deita numa panela o arroz com um fio de azeite, frita um pouco depois adiciona uma pitada de sal e cobre com água quente, deixa levantar fervura, depois tampe e baixe o lume, quando estiver tenro, retira do lume e tempera com uma colher de manteiga. Sirva quente. Bom apetite.