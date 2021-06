Como Preparar Magret de Pato no Forno

Magret de Pato no Forno é um prato sofisticado e perfeito para preparar para as amigas. O pato é reinventado nesta receita. Veja o passo a passo.

Tipo: Carnes

Cozinha: Francesa

Palavras-chave: magret,pato,carne

Porção da receita: 2

Calorias: 424

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT30M

Ingredientes da receita:

Peitos de pato

Tomilho

Pimenta verde

Pimenta preta

Sal

Instruções de receita: Tempere o magret de pato com sal e pimenta dos dois lados e sele-o numa frigideira anti-aderente quente. Inicie com a pele virada para baixo para que a carne não perca os seus sucos. Coloque o tomilho na frigideira. Retire o magret para uma tábua e deixe repousar. Em seguida, coloque-o numa assadeira, tempere com as especiarias e leve a assar em forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 12 minutos, com a pele virada para cima para tostar. A carne deve ficar rosada no interior. Retire do forno e corte em fatias.