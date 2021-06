Como Preparar Medalhões de Pescada com Bacon na Frigideira

Medalhões de pescada são mariscos deliciosos, que várias pessoas não resistem ao seu sabor. A equipa MMO trouxe hoje Medalhões de Pescada com Bacon na Frigideira.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: medalhões de pescada,bacon,peixe,marisco

Porção da receita: 8

Calorias: 480

Tempo de preparo: PT1H30M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT1H50M

Ingredientes da receita:

Bacon

Medalhões de pescada

Vinho branco

Leite

Alho

Azeite

Limão (suco)

Orégãos secos

Sal

Pimenta

Instruções de receita: Descongele os medalhões de pescada e tempere-os com sal, pimenta, orégãos, vinho branco, leite, o alho picado e o sumo de limão. Deixe marinar durante 1 hora. Escorra os medalhões e seque-os usando papel de cozinha absorvente. Enrole cada medalhão em cada fatia de bacon, e prenda com ajuda de um palito. Leve a uma frigideira, coloque um fiozinho de azeite e o alho esmagado e frite os medalhões até que o bacon fique bem douradinho. Sirva com puré de batata por cima. Bom apetite.