Como Preparar Mini Cheesecake de Manteiga de Amendoim

Mini Cheesecake de Manteiga de Amendoim é um doce muito popular nos Estados Unidos. É geralmente composto por queijo cremoso e calda de frutas vermelhas ou ganaches.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Porção da receita: 12

Calorias: 480

Tempo de preparo: PT3H

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT4H

Ingredientes da receita:

Farinha de trigo

Maisena

Ovos

Mistura para cappuccino

Cream cheese

Manteiga de amendoim

Extrato de baunilha

Açúcar

Sal

Chocolate 50% de cacau

Creme de leite fresco

Manteiga sem sal

Glucose

Doces de amendoim

Instruções de receita: Para o Bolo Genoise:Unte e enfarinhe uma forma 40x25cm. A forma é ideial para que o bolo fique bem fina, com a espessura de 1 dedo. Use a batedeira para bater os ovos com o açúcar até que eles fiquem esbranquiçados. De seguida, leve a mistura para banho-maria e continue batendo com a ajuda de uma varinha de arames até que os ovos cheguem a temperatura de 54°C. Retire do banho-maria e volte para a batedeira e bata até a mistura esfriar. Peneire a farinha junto com a maisena e a mistura de cappuccino e jogue na tigela da batedeira. Com a ajuda de uma espátula mistura a massa. Asse em forno aquecido a 220°C, por aproximadamente 15 minutos, ou até que genoise fique dourada. Tire do forno e deixe esfriar.Para o CheesecakeUse uma batedeira, para bater o açúcar, a manteiga e o cream cheese até ficar homogéneo. Adicione o extrato de baunilha e o sal e separe. Bata o creme de leite fresco em ponto de chantilly. Acrescente 1/3 do chantilly no creme e mexa aos bocados. Acrescente os outros 2/3 no creme e mexa aos bocados também.Para o GanacheEm uma panela, ferva o leite com a glucose. Coloque em um processador, o chocolate e assim que ferver o leite, jogue por cima do chocolate. Espere pelo menos 3 minutos para o chocolate derreter um pouco. Processe o chocolate com o leite até a mistura ficar homogênea. Jogue a manteiga e processe mais um pouco.Montagem:Coloque um pedacinho de folha de papel manteiga no fundo de cada forminha de cupcake. Preencha com uma colher de sopa do bolo e leve para assar a 160ºC por cerca de 10 minutos ou até que esteja completamente assado. Deixe esfriar e complete com a massa da cheesecake. Coloque um pouco de ganache por cima e misture com a ajuda de um palito de dente. Decore com pedacinhos de doce de amendoim. Leve para o congelador por cerca de 1 hora e retire da forma. Sirva gelado e saboreie esse magnifico doce.