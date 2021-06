Como Preparar Mojito de Vodka

Mojito é um cocktail à base de rum branco originário de Cuba e tem mais de 100 anos. Mojito de Vodka é o drink escolhido para si. Acompanhe.

Tipo: Bebidas

Cozinha: Cubana

Palavras-chave: mojito,vodka,drink,bebida,cocktail

Porção da receita: 1

Calorias: 123

Tempo de preparo: PT05M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT15M

Ingredientes da receita:

Hortelã

Vodka

Suco de limão

Açúcar de confeiteiro

Limão

Água com gás

Cubos de gelo

Instruções de receita: Em um copo, triture as folhas de hortelã e limão. Encha com cubos de gelo e coloque o suco de limão, o açúcar e a vodka. Finalize colocando com água com gás. Sirva e saboreie o drink.