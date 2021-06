Como Preparar Pães de Leite Nido

Leite Nido ou Ninho é um leite em pó feito a partir da desidratação do leite. Na receita de hoje, trazemos o Pães de Leite Nido.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pão,pães,leite nido,leite ninho

Porção da receita: 6

Calorias: 305

Tempo de preparo: PT1H20M

Tempo de cozimento: PT45M

Tempo total: PT2H05M

Ingredientes da receita:

Fermento biológico seco

Açúcar

Ovo

Leite

Farinha de trigo

Sal

Óleo

Açúcar

Água

Leite Nido

Instruções de receita: Em uma bacia junte o ovo, o leite, o óleo, o leite Nido, o açúcar, sal e o fermento, misture bem. De seguida coloque a farinha aos bocados, sempre mexendo com ajuda de uma colher. Assim que a massa começar a empelotar coloque numa bancada e sove com mão. Coloque a massa no sol para crescer durante 1 hora. Cubra com papel aderente e abafe com um pano de loiça. Depois que a massa dobrar de volume, coloque novamente na bancada enfarinhada, amasse retirando o ar e modele os pães. Disponha numa fôrma untada e enfarinhada, pincele gema de ovo e deixe crescer novamente até dobrar de volume por uns 20 minutos. Asse em forno médio por cerca de 25 minutos. Para que o pão fique molhadinho, em uma panela coloque o açúcar e água e deixe ferver até engrossar. Despeje a calda quente nos pães ainda quentes. Polvilhe leite ninho por cima com ajuda de um coador.