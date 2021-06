Como Preparar Paleta Mexicana na Travessa

Paleta Mexicana na Travessa nada mais é do que um delicioso picolé com recheio derretido. Venha se deliciar da receita que trazemos hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: paleta,morangos,doce

Porção da receita: 7

Calorias: 331

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT7H

Tempo total: PT7H10M

Leite condensado

Morangos

Limão

Açúcar

Instruções de receita: Use o liquidificador para triturar os morangos, o açúcar e o suco do limão. Dispõe a metade do suco em um refratário e leve ao congelador durante 1 hora, e retire após firmar. Faça uma camada de leite condensado e leve ao congelador por 2 horas. Cubra com o restante do suco de morango e levar ao congelador por cerca de 4 horas antes de servir.