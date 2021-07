Como Preparar Panadinhos de Pescada com Feijão Verde

Panadinhos de Pescada com Feijão Verde é um prato requintado e simples de ser confeccionado. Veja o passo a passo da receita escolhida para hoje.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pescada,feijão verde,peixe,mariscos

Porção da receita: 5

Calorias: 710

Tempo de preparo: PT1H20M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT1H45M

Ingredientes da receita:

Feijão verde

Leite

Pão ralado

Medalhões de pescada

Ovos

Suco de limão

Alho

Raspas de limão

Coentros

Água

Vinagre

Azeite

Pimenta

Sal

Instruções de receita: Coloque os medalhões numa travessa, adiciona a raspa de limão, o alho, o limão, coentros e leite, e deixa de lado para marinar por cerca de 1 hora. Em uma tigela larga coloque os ovos e bate-os até ficarem cremosos. Prepara outra tigela com pão ralado com uma pitada de coentros picados. Pré-aquece o forno a 180ºC e prepara um tabuleiro forrado de papel anti-aderente. Passa os medalhões de pescada pelos ovos e depois pelo pão ralado e coloque no tabuleiro. Leva o tabuleiro ao forno por uns 25 minutos até ficarem bem dourados. Corta as pontas dos feijões verdes e leva estes a uma panela com bastante água quente e uma pitada de sal, quando o feijão estiver tenro, escorre e coloque em uma tigela e tempera com uns fios de vinagre, azeite, uma pitada de sal e pimenta. Sirva os panados de pescada com a feijão verde. Bom apetite.