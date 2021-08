Como Preparar Panceta Assada com Ervas

Panceta é um tipo de carne suína curada, seca e tipicamente produzida na Itália. A receita escolhida para hoje é Panceta Assada com Ervas. Confira o passo a passo.

Tipo: Carnes

Cozinha: Italiana

Palavras-chave: panceta,ervas,carne

Porção da receita: 5

Calorias: 748

Tempo de preparo: PT40M

Tempo de cozimento: PT3H

Tempo total: PT3H40M

Ingredientes da receita:

Folhas de sálvia

Alho

Sal

Barriga de porco

Óleo

Azeite

Alecrim

Tomilho

Pimenta-do-reino

Instruções de receita: Em um processador triture os dentes de alho, juntamente com a sálvia, o tomilho, o alecrim, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Na pele da barriga de porco faça cortes transversais e sob a pele faça furos usando uma faca com ponta, para que o tempero possa penetre na carne. Espalhe o tempero por toda a superfície. Coloque a carne em uma assadeira anti-aderente e de seguida cubra com papel de alumínio. Pré-aqueça o forno em 180 °C e asse a carne durante 2 horas e 30 minutos. Retire o papel alumínio, regue a carne com a gordura do fundo da assadeira e devolva para o forno em 250 ºC por mais 30 minutos para a pele ficar douradinha.