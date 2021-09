Como Preparar Pão de Cebola

Pão de Cebola é uma receita bastante simples, onde se usa o trigo ou um outro cereal, água, sal ou açúcar, formando uma massa que permite ter várias formas. Veja o passo a passo.

Tipo: Pastas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pão,cebola

Porção da receita: 6

Calorias: 225

Tempo de preparo: PT1H20M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT1H40M

Ingredientes da receita:

Farinha de trigo

Ovos

Fermento biológico

Sal

Cebola

Leite

Óleo

Gema

Café

Orégano

Instruções de receita: Em um liquidificador coloque os ovos, a cebola, o óleo, o sal e bata até que forme uma mistura homogênea. Em uma bacia coloque o trigo e adicione a mistura do liquidificador por cima. Dissolva o fermento no leite morno e coloque dentro da bacia. Amasse essa massa até que fique bastante homogênea. Coloque a massa para descansar por cerca de 1 hora. Unte uma forma com manteiga, faça pãezinhos e coloque na forme, de seguida passe a gema com o café por cima deles e salpique orégano. Deixe que os pães cresçam dentro da forma por mais 20 minutos. Por fim leve para assar em forno bem quente até que fiquem douradinhos.