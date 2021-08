Como Preparar Pato Assado no Suco de Laranja

O pato é um tipo de carne que contém uma boa fonte de proteínas e de grande qualidade. A receita escolhida para hoje é Pato Assado no Suco de Laranja. Veja o passo a passo.

Tipo: Carnes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pato,laranja,carne

Porção da receita: 5

Calorias: 419

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT2H45M

Tempo total: PT3H15M

Ingredientes da receita:

Coxas e sobrecoxas de pato

Laranjas (suco)

Alho

Folhas de louros

Cebola

Pimenta-do-reino preta

Batatas

Creme de leite

Água

Sal

Instruções de receita: Pato: Tempere as coxas e sobrecoxas do pato com sal e pimenta e coloque em uma assadeira para assar. Sobre a carne coloque o suco de laranja e coloque as folhas de louro o alho e a cebola. Cubra com papel alumínio e leve para assar em forno pré-aquecido à 200 °C por aproximadamente 1h45 minutos e a carne estiver bem macia. Retire o papel alumínio da assadeira e deixe o pato no forno para que fique douradinha durante 30 minutos. Purê da Batata: Coloque as batatas para cozinhar em uma panela com água e sal. Assim que as batatas estiverem cozidas, amasse-as com a ajuda de um garfo e passe pela peneira para que fiquem homogéneos. Em uma panela coloque o purê de batata e o creme de leite. Leve ao fogo baixo e mexa delicadamente para que o creme incorpore ao purê. Sirva junto com o pato e um pouco do molho obtido do assado. Bom apetite.