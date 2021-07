Como Preparar Peito de Pato com Legumes

O pato é uma carne altamente nutritiva e saborosa. É um tipo de carne que contém uma boa fonte de proteínas e de grande qualidade. Peito de Pato com Legumes é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Carnes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: peito de pato,pato,legumes,carnes

Porção da receita: 5

Calorias: 490

Tempo de preparo: PT15H

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT40M

Ingredientes da receita:

Feijão verde

Ervilha

Farinha de milho

Peitos de pato

Cenoura

Salsa

Manteiga

Água

Café

Vinagre balsâmico

Mel

Sal

Pimenta

Instruções de receita: Numa tigela, misture a farinha com a salsa, sal e pimenta. Em uma panela, ferva a água e junte a farinha, mexe sempre e deixe cozer. Depois disso retire e reserve no frigorífico. Arranje e corte o feijão verde, as ervilhas e a cenoura, coza-os em água temperada com sal. Escorra e reserve. Tempere o pato com sal e pimenta. Numa frigideira anti-aderente, leve-o a fritar na própria gordura, com a pele virada para baixo, em fogo algo. Após ficar douradinho vire a carne. Retire e, na mesma frigideira, coloque um pouco de mel e deixe aquecer muito bem. Junte vinagre balsâmico e, quando levantar fervura, coloque café diluído. Deixe ferver novamente. Retire do fogo e adicione um pouco de manteiga, mexa bem e reserve. Coloque no prato o pato, regue-o com o molho de mel e café e acompanhe com os legumes cozidos reservados. Bom apetite.