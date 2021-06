Como Preparar Perna de Peru com Couve-de-Bruxelas

O peru é uma carne com excelente fonte de proteínas e bastante nutritiva. Veja o passo a passo da receita escolhida para hoje: Perna de Peru com Couve-de-Bruxelas.

Tipo: Carnes

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: peru,couve-de-bruxelas,carne

Porção da receita: 2

Calorias: 388

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT50M

Tempo total: PT1H

Ingredientes da receita:

Couve-de-bruxelas

Azeite

Vinho branco

Cenouras

Cebolas

Peru

Lata de tomate

Salsa

Sal

Pimenta

Instruções de receita: Coloque um tacho ao lume com azeite, e de seguida a perna de peru. Deixe a carne ficar douradinha em ambos os lados. Junte as cebolas picadas, de seguida acrescente as cenouras cortadas em palitos, o tomate picado e o vinho branco. Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar em lume brando durante 40 minutos. Pouco antes de terminar a cozedura, coloque a couve-de-bruxelas, polvilhe com salsa picada e deixe cozinhar por alguns minutos. Sirva quente. Bom apetite.