Como Preparar Peru com Molho de Tomate

O peru é uma carne semelhança ao frango, uma excelente fonte de proteínas e bastante nutritiva. A receita de hoje é Peru com Molho de Tomate. Confira.

Tipo: Carnes

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: peru,molho de tomate,carne,ave

Porção da receita: 4

Calorias: 305

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Alho

Vinho branco

Costeletas de peru

Tomate

Azeite

Cebola

Cebolinha

Sal

Pimenta

Instruções de receita: Tempere as costeletas com sal e pimenta. Lamine os dentes de alho e pique a cebola. Em uma panela, refogue as costeletas no azeite e deixe fritar de ambos os lados. Jogue o vinho e ferva, por cerca de 2 minutos. Acrescente o tomate picado, limpo de pele e sementes, e deixe cozinhar lentamente. Retire e polvilhe a carne com a salsa picada.