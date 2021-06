Como Preparar Peru Estufado

O peru é uma carne semelhança ao frango, super popular em dietas de emagrecimento e alimentação. É uma excelente fonte de proteínas e bastante nutritiva. Na receita de hoje trazemos Peru Estufado.

Tipo: Carnes

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: peru,estufado,carne,ave

Porção da receita: 6

Calorias: 299

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT45M

Ingredientes da receita:

Peru

Cogumelos brancos

Tomate mini

Vinho branco

Vinho do porto

Bacon

Azeite

Cebolinhas

Alho

Mostarda

Sal

Folha de louro

Malagueta

Pimenta moída

Salsa

Instruções de receita: Em uma panela coloque as cebolinhas, os alhos descascados, o peru e o bacon em cubos. Regue com o azeite e tempere com sal e um pouco de pimenta. Junte o tomate cortado ao meio, os cogumelos e a mostarda. Jogue o vinho branco e o Porto. De seguida coloque o louro. Deixe cozinhar por cerca de 30 minutos até a carne estiver cozida. Sirva em uma travessa e polvilhe com folhas de salsa e a malagueta.