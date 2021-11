Como Preparar Picadinho com Carne de Porco

A carne de porco é uma excelente opção para compor suas refeições. Hoje iremos preparar Picadinho com Carne de Porco. Veja o passo a passo da receita.

Tipo: Carnes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: carne,picadinho,porco

Porção da receita: 6

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT55M

Ingredientes da receita:

Batatas

Cebola

Água quente

Alho

Extrato de tomate

Óleo

Pernil de porco

Pimentão amarelo

Cenoura

Feijão verde

Sal

Pimenta do reino

Salsa

Instruções de receita: Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e frite a carne por 5 minutos, ou até dourar. Adicione a cebola, o alho e frite por cerca de 3 minutos. Coloque o extrato de tomate e refogue. Acrescente o pimentão, a cenoura, a batata, feijão verde e a água quente. Tempere com sal, pimenta e cozinhe com a panela fechada em fogo baixo, por uns 25 minutos ou até a carne e os legumes estejam macios com o molho mais grosso. Transfira para uma tigela, polvilhe com salsa. Sirva quente, acompanhe com arroz e salada de vegetais. Bom apetite.