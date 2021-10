Como Preparar Pipoca com Leite em Pó

Pipoca é um aperitivo feito a partir de uma variedade especial de milho, o milho-pipoca. Veja o passo a passo da receita escolhida: Pipoca com Leite em Pó.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pipoca,leite em pó,doce

Porção da receita: 8

Calorias: 435

Tempo de preparo: PT05M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT20M

Ingredientes da receita:

Óleo

Açúcar mascavo

Milho de pipoca

Leite em pó

Água

Instruções de receita: Em uma panela larga, em fogo alto, leve o milho, o óleo e o açúcar com água. Mexa até a pipoca começar a estourar. Tampe a panela, baixe o fogo e agite a panela de vez em quando, até que as pipocas estejam completamente estouradas. Despeje as pipocas em um recipiente e polvilhe o leite em pó. Misture delicadamente e sirva. Bom apetite.