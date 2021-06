Como Preparar Polvo com Batata Doce na Cataplana

Polvo com Batata Doce na Cataplana é um prato típico do sul de Portugal que surpreende tanta gente. Veja o passo o passo da receita de hoje.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: polvo,batata doce,cataplana

Porção da receita: 4

Calorias: 404

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT1H30M

Tempo total: PT1H45M

Ingredientes da receita:

Polvo

Batata doce

Amêijoas

Chouriço

Azeite de oliva

Extrato de tomate

Vinho branco

Tomates

Cebola

Pimentão verde

Pimentão vermelho

Coentros

Alho em pó

Pimenta do reino

Pimenta calabresa

Folha de louro

Instruções de receita: Deixe cozer o polvo na panela de pressão por aproximadamente 40 minutos. Retire, corte em pedaços e reserve o caldo. Asse a batata-doce por cerca 30 minutos, remova a pele e corte em cubos. Corte a cebola em meia-lua, o tomate em cubinhos e os pimentos em tiras. Corte o chouriço em rodelas e o alho em fatias finas. Coloque o azeite na panela e junte a pimenta e o louro. Junte os legumes, o caldo do polvo, o vinho branco, o chouriço e o alho. Tampe a panela e cozinhe por 5 minutos em lume brando. Tempere com sal e pimenta-do-reino e de seguida junte o extrato de tomate, o polvo, as amêijoas e a batata doce. Cozinhe por mais 15 minutos e acrescente os coentros no final. Sirva quente.