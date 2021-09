Como Preparar Polvo Cozido na Panela de Pressão

Os polvos são moluscos marinhos que possuem oito braços fortes e com ventosas dispostos à volta da boca. Hoje iremos Polvo Cozido na Panela de Pressão.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: polvo,marisco,fruto do mar

Porção da receita: 3

Tempo de preparo: PT35M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT55M

Ingredientes da receita:

Alho

Cebolas

Polvo

Vinho branco

Salsinha

Azeite de oliva

Sal

Instruções de receita: Coloque na panela de pressão o alho esmagado, as cebolas cortadas em pedaços e sal. Acrescente água suficiente para cobrir o polvo, coloque o vinho e leve ao fogo médio. Quando a água estiver fervendo, adicione o polvo, deixe por 10-15 segundos e retire de seguida. Repita esse processo por mais duas vezes, para que o polvo não fique rijo. Após isso, cozinhe o polvo na panela de pressão por cerca de 20 minutos, contando a partir do momento em que a panela chiar. Desligue o fogo e deixe o polvo ficar na água por mais 20 minutos, até a água esfriar. Corte em pedaços e sirva com cebola, azeite e salsinha picada. Bom apetite.