Prego é um prato típico português, feito com febra de vaca e geralmente temperado com mostarda ou molho picante. Veja o passo a passo da receita Prego no Prato.

Tipo: Carnes

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: prego,carne

Porção da receita: 1

Calorias: 487

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT1H

Ingredientes da receita:

Batatas

Alho

Bifes

Ovos

Manteiga

Vinho

Mostarda

Óleo

Pimenta

Sal

Instruções de receita: Coloque os bifes a marinar no vinho, com uma pitada de sal, pimenta, alho em rodelas e mostarda a gosto. Reserve por 30 minutos. Corte as batatas em palitos e coloque a fritar em óleo quente. Numa frigideira coloque a manteiga e frite os bifes. Reserve o molho marinado, para quando os bifes estiverem prontos. Retire os bifes e coloque o resto da marinada na frigideira, deixando-a misturar-se com a manteiga. Deixe reduzir e jogue por cima dos bifes. Estrele os ovos, tempere com pouco sal. Num prato grande coloque os bifes e os ovos estrelados e a batata frita. Bom apetite.