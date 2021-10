Pudim Choconinho é uma sobremesa clássica, saborosa e simples de ser confeccionada. Veja o passo a passo da receita requintada escolhida para hoje.

Ingredientes

Pudim de chocolate

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

1 pacote de gelatina sem sabor

1 caixinha de creme de leite

1 lata de leite condensado

1/3 chávena de cacau em pó

Pudim de leite em pó

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

1 pacote de gelatina sem sabor

1 caixinha de creme de leite

1 lata de leite condensado

1 chávena de leite em pó

Como Preparar Pudim Choconinho

Pudim de chocolate

Hidrate a gelatina com a água e leve ao microondas por 15 segundos. Reserve.

No liquidificador coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó e a gelatina hidratada.

Bata tudo por cerca de 3 minutos para misturar bem e emulsionar.

Transfira para uma forma umedecida com água ou untada com óleo e leve para a geladeira por pelo menos 3 horas ou até que fique firme.

Em seguida, prepare o pudim de leite em pó.

Pudim de leite em pó