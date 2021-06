Como Preparar Pudim de Gelatina de Morango

Pudim é uma sobremesa clássica e requintada, com sabor divino. Hoje iremos aprender a preparar o Pudim de Gelatina de Morango.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pudim,gelatina,morango

Porção da receita: 6

Calorias: 393

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT3H

Tempo total: PT3H30M

Ingredientes da receita:

Água quente

Gelatina de morango

Creme de leite

Leite condensado

Leite

Instruções de receita: Junte a gelatina com a água e misture até a mistura ficar dissolvida. Em seguida transfira essa mistura para o liquidificador e adicione o leite condensado, o leite e o creme de leite. Bata até que fique bastante homogéneo. Despeje essa mistura numa forma untada com óleo e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e decore com frutas em calda ou como preferir. Saboreie a sobremesa.