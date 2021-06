Como Preparar Pudim de Laranja

A receita escolhida pela equipe MMO é o Pudim de Laranja, uma sobremesa bastante requintada e deliciosa. Veja como é preparado.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: pudim,laranja,doce

Porção da receita: 7

Calorias: 579

Tempo de preparo: PT6H15M

Tempo de cozimento: PT1H05M

Tempo total: PT6H20M

Ingredientes da receita:

Ovos

Leite condensado

Leite

Suco de laranja

Laranja

Açúcar

Água

Instruções de receita: Para fazer a calda, em uma panela, dissolva o açúcar na água e leve ao fogo baixo, e não mexe por 15 minutos ou até obter um caramelo dourado. Despeje em uma fôrma de buraco no meio e reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o suco de laranja, o leite e os ovos até a mistura ficar homogénea. Despeje na fôrma caramelizada e leve ao forno médio, pré-aquecido, em banho-maria, por 50 minutos até firmar. Deixe esfriar e leve à geladeira por 6 horas. Desenforme e decore com laranja em fatias. Sirva e saboreie a sobremesa.