Como Preparar Pudim Napolitano Vulcão

Pudim Napolitano Vulcão é uma sobremesa clássica, saborosa e simples de ser confeccionada. Confira o passo a passo da receita escolhida para hoje.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: pudim,doce,sobremesa

Porção da receita: 6

Calorias: 494

Tempo de preparo: PT50M

Tempo de cozimento: PT8H40M

Tempo total: PT9H30M

Ingredientes da receita:

Leite

Água

Gelatina incolor

Nesquik de sabor morango

Chocolate em pó

Creme de leite

Leite condensado

Baunilha

Nutella

Óleo

Leite Nido

Morangos

Instruções de receita: Em uma tigela e com a ajuda de uma varinha de arames misture o leite condensado, leite e o creme de leite. Divida o conteúdo em três tigelas. Na primeira tigela misture o chocolate em pó até dissolver. Na segunda tigela misture o nesquik até dissolver. Na terceira tigela misture a baunilha. Unte a forma com o óleo. Pegue uma das saquetas de gelatina (12g) e misture com 5 colheres de sopa ou simplesmente 75 ml de água. Leve ao micro-ondas por 15 segundos e misture na tigela com o Nesquik. Despeje na forma e leve ao freezer por 20 minutos ou até firmar levemente. Pegue outra saquela de gelatina (12g) e misture com 5 colheres de sopa ou seja 75 ml de água. Leve ao micro-ondas por 15 segundos e misture na tigela com a mistura branca. Despeje com cuidado sobre a primeira camada e leve ao freezer por 20 minutos ou até firmar levemente. Pegue na última saqueta de gelatina (12g) e misture com 5 colheres de sopa ou seja 75 ml de água. Leve ao micro-ondas por 15 segundos e misture na tigela com a mistura de chocolate. Despeje com cuidado sobre a segunda camada e leve a geladeira por 8 horas ou até firmar bem. Descole as laterais com os dedos, deixando entrar ar. Desenforme sobre o prato de servir. Decore com leite em pó e morango. Bom apetite!