Como Preparar Quindim

Quindim é um doce clássico feito com gemas de ovos, açúcar e coco ralado. É simples e fácil de ser confeccionado. Veja o passo a passo da receita escolhida para hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: quindim,doce,sobremesa

Porção da receita: 8

Calorias: 514

Tempo de preparo: PT25M

Tempo de cozimento: PT50M

Tempo total: PT1H15M

Ingredientes da receita:

Coco seco ralado

Ovos

Açúcar

Leite

Manteiga

Instruções de receita: Unte uma forma para pudim com a manteiga e salpique açúcar na mesma. Bata todos ingredientes no liquidificador e coloque na forma. Leve para assar em forno quente, em banho maria, coberto com papel alumínio por cerca de 50 minutos. Retire o papel e deixe dourar por alguns minutos. Retire e deixa que arrefeça. Desenforme e leve para gelar. Sirva e bom apetite.