Receita de arroz de peixe com cenoura e ervilhas

Refeição saudável e muito saborosa.

Ingredientes:

500 g de red fish congelado

água

sal q.b.

3 colheres de sopa de Becel Cozinha

2 dentes de alho

1 cebola

1 folha de louro seco

2 cenouras

250 g de ervilhas congeladas

250 g de arroz agulha

0.5 limão

tomilho limão

Preparação:

Coloque o red fish num tacho, cubra com água e tempere com sal. Leve a cozer sobre lume moderado.

Deite a Becel Cozinha noutro tacho, junte o alho e a cebola, picados, e a folha de louro e deixe cozinhar sobre lume moderado enquanto pela as cenouras e as corta em pedaços pequenos.

Deite a cenoura e as ervilhas no tacho, salpique com um pouco de sal, tape e deixe cozinhar durante cerca de 5 minutos. Coe a água da cozedura do peixe, meça 5 dl e deite sobre os legumes. Quando retomar fervura introduza o arroz, mexa e volte a tapar. Deixe cozinhar durante cerca de 15 minutos. Entretanto limpe o peixe de pele e espinhas e desfaça-o em lascas grandes.

Quando o arroz estiver cozido, junte-lhe as lascas de peixe, regue com o sumo de limão e salpique com folhinhas de tomilho. Mexa delicadamente e sirva.