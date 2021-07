Como Preparar Rissóis de Pescada

Rissóis são na verdade pastéis salgados em formato de meia-lua, feito de massa pré-cozida à base de farinha de trigo. Na receita de hoje trazemos Rissóis de Pescada. Veja o passo a passo.

Tipo: Salgados

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: rissóis,pescada,salgados

Porção da receita: 10

Calorias: 673

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT1H30M

Ingredientes da receita:

Gemas

Posta de peixe

Cebola

Salsa

Limão

Pimenta

Noz-moscada

Ovos

Farinha de trigo

Manteiga

Casca de limão

Leite

Água

Pão ralado

Óleo

Sal

Instruções de receita: Recheio: Limpe o peixe de peles e espinhas e esmague com ajuda de um garfo. Em uma panela coloque a cebola e um pouco de manteiga, e deixe cozinhar. De seguida polvilhe com a farinha, deixe cozer um pouco sem alourar e regue com o leite. Deixe cozer e engrossar. Retire o creme do lume, junte o peixe, a salsa e as gemas. Tempere com sal, pimenta, noz-moscada e raspa e sumo de limão. Massa: Leve uma panela ao lume com o leite, a água, a manteiga, a casca de limão e sal. Quando começar a ferver, retire a panela do lume e de seguida deite a farinha de uma só vez. Mexe e leve o lume novamente, mexendo sempre com uma colher de pau. Deixe a massa cozer até formar uma bola. Retire do lume e sirva a massa em cima do balcão ou em uma tábua, e de imediato usando as mãos amasse a massa até arrefecer. Deixe descansar por alguns minutos. Estende a massa numa tira fina e dispõe montinhos espaçados do recheio escolhido. Dobre a massa e corte em meia-lua, com ajuda de um copo ou um corta-massa. Passe os rissóis pelo ovo batido e depois pelo pão ralado. Frite em óleo bastante quente. Sirva quente. Delicie-se da receita e tenha um bom apetite.