Como Preparar Salada de Massa com Atum

As saladas são vegetais compostos por vários alimentos diferentes, muitas vezes com cores contrastantes e geralmente comidas frias. Hoje temos Salada de Massa com Atum.

Tipo: Saladas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: salada,massa,atum

Porção da receita: 6

Calorias: 290

Tempo de preparo: PT25M

Tempo de cozimento: PT45M

Tempo total: PT1H10M

Ingredientes da receita:

Massa parafuso

Mostarda

Atum

Tomates

Milho verde

Maionese

Cebola

Sal

Pimenta-do-reino

Cheiro verde

Instruções de receita: Em uma panela ferva a água para cozinhar a massa. Cozinhe da forma tradicional deixando a massa al dente. Prepare a mistura para temperar a massa. Coloque em uma vasilha grande as duas latas de atum, a cebola, os tomates, o milho, a maionese, a mostarda, sal, pimenta do reino e o cheiro verde. Cuidadosamente misture bem. Acrescente de seguida a massa estiver cozido, coloque em um refratário e adicione a mistura mexendo levemente para não quebrar a massa. Quando a mistura estiver bem incorporada à massa leve para a geleira por no mínimo 1 hora e meia. Sirva quente acompanhado de um frango grelhado.