Como Preparar Salmão com Molho de Ervas e Legumes

O salmão é um peixe bastante versátil, podendo ser confeccionado de várias maneiras: cozido, assado, grelhado, cru, defumado e estufado. Na receita de hoje trazemos Salmão com Molho de Ervas e Legumes.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Americana

Palavras-chave: salmão,molho de ervas,legumes,peixe

Porção da receita: 4

Calorias: 330

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT50M

Ingredientes da receita:

Tomatinhos

Batatas bolinhas

Abobrinha

Cenoura

Cebola

Mandioquinha

Pimentão vermelho

Pimentão amarelo

Piri-piri

Alecrim

Manjericão

Azeite

Caldo de legumes

Filés de salmão

Alho

Creme de leite fresco

Sal

Ervas frescas

Azeite extra virgem

Instruções de receita: Legumes: Cozinhe as batatas em caldo de legumes por 10 minutos. Junte a cenoura e a mandioquinha e cozinhe por cerca de 5 minutos. Escorra e coloque em uma assadeira. Misture os demais vegetais na assadeira. Regue com bastante azeite e polvilhe o sal. Coloque o ramo de alecrim. Leve ao forno pré-aquecido a 210 graus durante 20 minutos. Retire do forno e coloque as folhas de manjericão. Salmão: Em um socador, esmague bem as ervas, excepto a salsinha, junte o azeite, o sal e o alho. Na parte da pele do filé passe apenas o sal e na parte de cima coloque a mistura de ervas. Em uma frigideira bem quente coloque um fio de azeite e o salmão com a pele para baixo. Quando estiver metade cozido, vire com cuidado e deixe cozinhar por mais 2 ou 3 minutos. Retire e reserve. Na mesma frigideira adicione novamente o azeite, de seguida a salsinha e o creme de leite. Deixe ferver até engrossar. Sirva em cima dos filés. Bom apetite.