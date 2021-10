Como Preparar Sanduíche de Linguiça Calabresa

O sanduíche é um tipo de lanche que consiste em duas fatias de um pão, que entre as quais é colocada carne, queijo ou outro tipo de alimento. Sanduíche de Linguiça Calabresa é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Sandes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: sanduíche,linguiça,calabresa,sandes

Porção da receita: 4

Calorias: 281

Tempo de preparo: PT05M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT20M

Ingredientes da receita:

Queijo prato

Pães

Linguiças calabresa

Molho de soja

Salsinha

Cebola

Óleo

Tomate

Folha de alface

Sal

Pimenta-do-reino

Instruções de receita: Corte a linguiça em fatias finas e na transversal. Coloque a frigideira para aquecer. Despeje o óleo e em seguida coloque a linguiça. Adicione a cebola, o molho de soja, a pimenta-do-reino e a salsinha. Tampe a frigideira e deixe cebola ficar cozida. Reserve. Na própria frigideira monte 4 porções e cubra com queijo prato. Cubra a frigideira novamente para que o queijo derreta. Corte o pão ao meio, e coloque a parte de baixo em um prato. Coloque a parte superior sobre as porções na frigideira. Usando uma espátula, retire cada poção. Coloque sobre a outra parte do pão no prato. Corte ao meio, decore com uma folha de alface e tomate. Bom apetite.