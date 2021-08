Como Preparar Sanduíche Natural de Frango

O sanduíche é um tipo de lanche que consiste em duas fatias de um pão, que entre as quais é colocada carne, ou outro alimento. Sanduíche Natural de Frango é a receita escolhida para si.

Tipo: Sandes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: sanduíche,frango,sandes

Porção da receita: 2

Calorias: 217

Tempo de preparo: PT05M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT15M

Ingredientes da receita:

Filé de frango

Cenoura

Pão de forma

Tomate

Alface

Suco de limão

Queijo cottage

Mostarda

Sal

Pimenta-do-reino branca

Instruções de receita: Junte as gotas de suco de limão, o queijo cottage, a mostarda, sal e pimenta-do-reino branca e misture com uma colher. Desfie o filé de frango e misture com o creme. Coloque as folhas de alface, o frango, o tomate e a cenoura. Feche com a outra fatia de pão. Bom apetite