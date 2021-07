As Sobrecoxas de Frango ao Forno são uma excelente opção para quem deseja preparar uma refeição sofisticada. Veja o passo a passo da receita de hoje.

Tipo: Carne

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: sobrecoxas,frango,carne

Porção da receita: 10

Calorias: 277

Tempo de preparo: PT1H20M

Tempo de cozimento: PT1H20M

Tempo total: PT2H40M

Ingredientes da receita:

Sobrecoxas de frango

Alho

Azeite

Páprica doce

Páprica picante

Vinho branco

Suco de laranjas

Sal

Pimenta do reino

Instruções de receita: Limpe as sobrecoxas para retirar o excesso de gordura. Em uma tigela, coloque todos os ingredientes e misture tudo usando um garfo e deixe para marinar. Coloque as sobrecoxas dentro de um saco plástico ou então em uma vasilha com tampa, despeje a marinada, misture com as mãos e leve à geladeira por cerca de 1 hora. Acomode as sobrecoxas em uma fôrma, despeje a marinada por cima e leve ao forno a 180 graus por cerca de 1h20. Sirva quente.