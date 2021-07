Como Preparar Sopa de Couve-Flor

Sopa é uma comida líquida ou pastosa. Geralmente é confeccionada com ingredientes diversificados. Sopa de Couve-Flor é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Sopas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: sopas,couve-flor,caldo,creme

Porção da receita: 4

Calorias: 243

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Azeite

Alho

Cebola

Couve-flor

Tablete de caldo de legumes

Folha de louro

Folhas de salsinha

Sal

Pimenta-do-reino

Instruções de receita: Corte a couve-flor em pedaços. Lave os pedaços da couve-flor e transfira para uma tigela. Pique a cebola e amasse os dentes de alho. Em uma panela com azeite ao fogo médio, refogue a cebola até murchar. Acrescente a couve-flor e deixe dourar por cerca de 5 minutos. Tempere com sal, junte o alho e mexa por mais 1 minuto. Acrescente o caldo de legumes aos bocados e coloque a folha de louro. Deixe cozinhar por mais 20 minutos, até a couve-flor ficar macia. Desligue o fogo, retire a folha de louro e transfira a sopa para o liquidificador. Sirva com queijo ralado por cima e folhas de salsinha. Bom apetite.